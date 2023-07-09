Ще один докомандувався: путін знову змінив начальника окупаційної армії в Україні

Відомо, що новий командир мав розбіжності з головою генштабу

У російському військовому керівництві знову відбулися ротації, а начальник генштабу валерій герасимов командуватиме окупаційними силами в Україні більше не буде.

Як інформує Daily Mail, герасимов залишиться главою генштабу, проте керувати ходом війни буде 54-річний генерал-полковник михайло теплинський, який до "підвищення" командував російськими ВДВ.

Офіційної інформації про ротацію керівництва окупаційною армією поки що не надходило, а деякі джерела повідомляють, що це відбудеться під час саміту НАТО в Литві 12 липня.

Також у повідомленні йдеться, що російський диктатор володимир путін зараз приходить до тями через заколот ПВК "Вагнера", а також сильно розлючений поверненням в Україну командирів оборони маріупольської "Азовсталі", які повинні були перебувати в Туреччині до кінця війни.

Як відомо, після початку вторгнення путін усунув кількох вищих керівників армії, серед яких "маріупольський різник" михайло мізинцев і "генерал армагеддон" сергій суровікін.

Цікаво, що в січні 2023 року з’являлася інформація про те, що герасимов усунув теплинського у спробах нав’язати армії свій особистий авторитет. Проте у квітні стало відомо, що він повернувся до виконання своїх обов’язків.

Крім того, британська розвідка називала теплинського "одним із небагатьох високопоставлених російських генералів, що користується широкою повагою серед рядового складу".

Як повідомлялося раніше, Герасимова призначили на посаду командувача окупаційних військ в Україні в січні 2023 року на тлі невдач його попередника суворікіна.