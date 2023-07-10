Не только мятеж, но и революция: Зеленский "анонсировал" новые беспорядки в россии

У путина нет военной силы внутри россии

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ситуация внутри россии крайне нестабильная, там может не только повториться мятеж, который осуществили "вагнеровцы" в конце июня, и даже произойти революция.

Об этом он сказал в интервью ABC News.

"Есть сигнал, что в россии может быть еще один мятеж, революция. Более того, есть много людей, которые могут поддержать такой мятеж … У путина нет военной силы внутри россии, и его гражданское население не защищено", — отметил президент.

Зеленский добавил, что первоочередной целью главаря мятежа в рф 23-24 июня евгения пригожина было стать "политической фигурой", и ему это удалось.

"Почему он (пригожин – ред.) остановился? Ну, я точно не знаю", – коротко ответил президент.

Как рассказывал "Телеграф", ранее Владимир Зеленский сообщил, что в ходе пригожинского мятежа главаря "вагнеровцев" евгения пригожина поддержали жители 18 или 19 регионов россии, а 21 регион — политику президента рф владимира путина. Это показывает разбалансированность настроений в российском обществе.