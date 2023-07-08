"У нас амбициозные планы": в Легионе "Свобода России" рассказали о будущих рейдах на территорию рф

Рейды по территории россии будут продолжаться

Бойцы легиона "Свобода России" намерены провести еще несколько рейдов на территорию рф, а ближайший из них может произойти уже в следующем месяце.

Как сообщает The Guardian, об этом рассказал один из командиров легиона с позывным Цезарь.

"Это будет наша третья операция. После этого будет четвертая и пятая. У нас амбициозные планы", — сказал он.

При этом Цезарь признал, что Легион пока может действовать только с поддержкой украинских войск, но добавил, что во время предыдущих рейдов по Белгородской области его бойцы принимали самостоятельные решения без координации с Киевом.

Он также добавил, что его бойцы намерены воспользоваться нестабильностью, которая воцарилась в россии после мятежа главаря наемников ЧВК "Вагнер" евгения пригожина. По его прогнозам, путинский режим рухнет до конца 2024 года, поскольку без "вагнеровцев" боевой дух российской армии упадет.

"Вагнер был самым компетентным военным подразделением рф. Я воевал против них в Бахмуте. Им почти удалось взять город. Их уход угнетает боевой дух российской армии", — добавил Цезарь.

Как сообщалось ранее, в конце мая и начале июня бойцы ЛСР вместе с Русским добровольческим корпусом, несколько раз заходили на территорию Белгородской области и устраивали там настоящий переполох.

Напомним, Цезарь в интервью "Телеграфу" рассказывал о том, что рейд в Белгородскую область повторится в будущем, однако в куда большем масштабе.