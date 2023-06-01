Российские добровольцы сообщают о продвижении вглубь Белгородской области

Гражданская война в россии и не думает сбавлять обороны и с каждым часом в сети появляются все новые подробности с фронтов "БНР". Российские добровольцы сообщают о продвижении вглубь Белгородской области, а путинские войска продолжают нести потери.

Об этом пишет "Телеграф", ссылаясь на последние новости с фронтов Белгородщины.

Так, по данным в сети, в Шебекино, вокруг которого сейчас разворачиваются самые горячие события, загорелся завод "Монокристалл" (производящий искусственные сапфиры), где находились армейские топливозаправщики. На опубликованных фото можно увидеть густой черный дым, поднимающийся на десятки метров над территорией предприятия.

В это же время пресс-служба "Русского добровольческого корпуса" (РДК) сообщает о продвижении передовых отрядов повстанцев вглубь территории рф. Согласно её заявлениям, в настоящий момент они находятся уже в предместьях Шебекино (Новая Таволжанка/Титовка).

На опубликованном видео с места событий можно увидеть, что прямо сейчас там идут бои.

Легион "Свобода России" в это же время публикует кадры боев уже со своей стороны. Согласно их сообщениям, сейчас они занимаются уничтожением противника, который прячется среди жилой застройки в Новой Таволжанке.

Напомним, ранее мы писали о том, что русские добровольцы уничтожили технику россиян в Белгородской области.

Также мы сообщали, что истерики жителей Шебекино заполонили сеть.