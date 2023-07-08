"У нас амбітні плани": у Легіоні "Свобода Росії" розповіли про майбутні рейди на територію рф

Рейди на території росії продовжуватимуться

Бійці легіону "Свобода Росії" мають намір провести ще кілька рейдів на територію Росії, а найближчий з них може статися вже наступного місяця.

Як повідомляє The Guardian, про це розповів один із командирів легіону з позивним Цезарь.

"Це буде наша третя операція. Після цього буде четверта та п’ята. У нас амбітні плани", — сказав він.

При цьому Цезар визнав, що Легіон поки що може діяти лише з підтримкою українських військ, але додав, що під час попередніх рейдів по Бєлгородській області його бійці приймали самостійні рішення без координації з Києвом.

Він також додав, що його бійці мають намір скористатися нестабільністю, яка запанувала в рф після заколоту ватажка найманців ПВК "Вагнер" євгена пригожина. За його прогнозами, путінський режим повалиться до кінця 2024 року, оскільки без "вагнерівців" бойовий дух російської армії впаде.

"Вагнер був найкомпетентнішим військовим підрозділом росії. Я воював проти них у Бахмуті. Їм майже вдалося взяти місто. Їх відхід пригнічує бойовий дух російської армії", — додав Цезар.

Як повідомлялося раніше, наприкінці травня та на початку червня бійці ЛСР разом із Російським добровольчим корпусом кілька разів заходили на територію Білгородської області та влаштовували там справжній переполох.

Нагадаємо, Цезар в інтерв’ю "Телеграфу" розповідав про те, що рейд у Білгородську область повториться в майбутньому, однак у значно більшому масштабі.