Російські добровольці повідомляють про наступ вглиб Бєлгородської області

Громадянська війна в росії і не думає зменшувати оборони і з кожною годиною в мережі з’являються нові подробиці з фронтів "БНР". Російські добровольці повідомляють про просування вглиб Бєлгородської області, а путінські війська продовжують зазнавати втрат.

Про це пише "Телеграф", посилаючись на останні новини з фронтів Бєлгородщини.

Так, за даними в мережі, в Шебекіно, навколо якого зараз розгортаються найгарячіші події, спалахнув завод "Монокристал" (що виробляє штучні сапфіри), де знаходилися армійські паливозаправники. На опублікованих фото можна побачити густий чорний дим, що здіймається на десятки метрів над територією підприємства.

У той же час прес-служба "Російського добровольчого корпусу" (РДК) повідомляє про просування передових загонів повстанців вглиб території росії. Згідно з її заявами, зараз вони знаходяться вже в передмісті Шебекіно (Нова Таволжанка/Титовка).

На опублікованому відео з місця подій можна побачити, що зараз там точаться бої.

Легіон "Свобода Росії" водночас публікує кадри боїв вже зі свого боку. За їхніми повідомленнями, зараз вони займаються знищенням противника, який ховається серед житлової забудови у Новій Таволжанці.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що російські добровольці знищили техніку росіян у Бєлгородській області.

Також ми повідомляли, що істерики жителів Шебекіно заполонили мережу.