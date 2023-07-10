Не тільки заколот, а й революція: Зеленський "анонсував" нові заворушення у росії

У путіна немає військової сили всередині росії

Президент України Володимир Зеленський заявив, що ситуація всередині росії вкрай нестабільна, там може не лише повторитись заколот, який здійснили "вагнерівці" наприкінці червня, і навіть відбудеться революція.

Про це він сказав в інтерв’ю ABC News.

"Є сигнал, що в росії може бути ще один заколот, революція. Більш того, є багато людей, які можуть підтримати такий заколот... путін не має військової сили всередині росії, і його громадянське населення не захищене", — зазначив президент.

Зеленський додав, що першочерговою метою ватажка заколоту в росії 23-24 червня євгена пригожина було стати "політичною фігурою", і йому це вдалося.

"Чому він (пригожин – ред.) зупинився? Ну, я точно не знаю", – коротко відповів президент.

Як розповідав "Телеграф", раніше Володимир Зеленський повідомив, що в ході пригожинського заколоту ватажка "вагнерівців" євгена пригожина підтримали жителі 18 або 19 регіонів росії, а 21 регіон — політику президента рф володимира путіна. Це свідчить про розбалансованість настроїв у суспільстві.