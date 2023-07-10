Війна — день 502: ЗСУ ведуть наступ на ряді напрямків, але окупанти завдають зустрічних ударів

Оперативно про головне 10 липня

Українські захисники продовжують вести важкі бої проти російських окупантів та проводять наступальні дії одразу на кількох напрямках на півдні та сході нашої країни. Своєю чергою, загарбники не збираються відступати і місцями здійснюють контратаки. Попри це, в українському керівництві не виключають, що незабаром люди побачать черговий "жест доброї волі" на одному з напрямків.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 10 липня, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 У Білому домі повідомили, що Україна дала гарантії того, що не застосовуватиме американські касетні боєприпаси на російській території

Інформацію за 7 липня, дивіться за посиланням: Війна — день 499: окупанти зазнають нищівних втрат, але продовжують атакувати Україну

З даними за 8 липня можна ознайомитися у трансляції: Війна — день 500: ЗСУ просуваються під Бахмутом, а окупанти зазнають величезних втрат на півдні

Про те, що відбувалося 9 липня, читайте у матеріалі: Війна — день 501: ЗСУ розвивають наступ на трьох напрямках