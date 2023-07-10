Росіяни скинули авіабомбу на Пункт незламності в Оріхові: серед загиблих волонтер (фото та відео)
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Без мами залишилися 7-річний син та дочка
Російські окупанти продовжують чинити в Україні військові злочини — у прифронтовому місті Оріхів Запорізької області вони вдарили керованою авіабомбою по Пункту незламності в житловому кварталі під час видачі людям гуманітарної допомоги. Загинуло щонайменше четверо людей.
Про це повідомив керівник Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко.
"Чотири людини загинули на місці: жінки 43, 45, 47 років та 47-річний чоловік", — написав він.
Ще 11 мешканців міста отримали поранення різного ступеня тяжкості.
У мережі з’явилася інформація, що одна з загиблих — волонтер Ольга Очкас, яка залишилася в Оріхові, що постійно обстрілюють росіяни, для допомоги людям. Разом із нею загинув і її чоловік.
"Сьогодні від ворожого обстрілу загинула чергова по залізничній станції Оріхівська Ольга Очкас. Оля, ти була неймовірна, щира, прекрасна, прекрасна людина, фахівець та мама. Оля залишилася в Оріхові допомагати тим, хто не зміг виїхати. Волонтерила в Пункті Незламності. Туди прилетів рашистський снаряд. Ольга загинула разом із чоловіком Віталієм, також працівником Укрзалізниці", — написала у Facebook Тетяна Вербовецька.
Без мами залишилися 7-річний син та донька.
Як повідомляв "Телеграф", 8 липня російські окупанти з РСЗВ обстріляли місто Лиман Донецької області. Загинуло щонайменше шестеро людей, ще п’ятеро отримали поранення.