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Росіяни скинули авіабомбу на Пункт незламності в Оріхові: серед загиблих волонтер (фото та відео)

Автор
Олена Руденко Олена Руденко
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Удару було завдано під час видачі людям гуманітарної допомоги Новина оновлена 10 липня 2023, 09:50
Удару було завдано під час видачі людям гуманітарної допомоги. Фото https://t.me/zoda_gov_ua

Без мами залишилися 7-річний син та дочка

Російські окупанти продовжують чинити в Україні військові злочини — у прифронтовому місті Оріхів Запорізької області вони вдарили керованою авіабомбою по Пункту незламності в житловому кварталі під час видачі людям гуманітарної допомоги. Загинуло щонайменше четверо людей.

Про це повідомив керівник Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко.

"Чотири людини загинули на місці: жінки 43, 45, 47 років та 47-річний чоловік", — написав він.

На місці удару суттєві руйнування

Ще 11 мешканців міста отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Росіяни вдарили авіабомбою по житловому кварталу

У мережі з’явилася інформація, що одна з загиблих — волонтер Ольга Очкас, яка залишилася в Оріхові, що постійно обстрілюють росіяни, для допомоги людям. Разом із нею загинув і її чоловік.

Ольга Очкас

"Сьогодні від ворожого обстрілу загинула чергова по залізничній станції Оріхівська Ольга Очкас. Оля, ти була неймовірна, щира, прекрасна, прекрасна людина, фахівець та мама. Оля залишилася в Оріхові допомагати тим, хто не зміг виїхати. Волонтерила в Пункті Незламності. Туди прилетів рашистський снаряд. Ольга загинула разом із чоловіком Віталієм, також працівником Укрзалізниці", — написала у Facebook Тетяна Вербовецька.

Без мами залишилися 7-річний син та донька.

Як повідомляв "Телеграф", 8 липня російські окупанти з РСЗВ обстріляли місто Лиман Донецької області. Загинуло щонайменше шестеро людей, ще п’ятеро отримали поранення.

Теги:
#Жертви #Авіабомба #Орєхов #Пункт незламності