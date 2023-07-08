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Росіяни обстріляли Лиман: під удар потрапив приватний будинок та магазин, багато загиблих (фото)

Автор
Олена Руденко Олена Руденко
Дата публікації
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Росіяни вдарили по Лиману Новина оновлена 08 липня 2023, 12:56
Росіяни вдарили по Лиману. Фото t.me/pavlokyrylenko

Окупанти продовжують вбивати мирних українців

У суботу, 8 липня, російські окупанти з РСЗВ обстріляли місто Лиман Донецької області. Загинуло щонайменше шестеро людей, ще п’ятеро отримали поранення.

Про це повідомив голова Донецької обласної державної адміністрації Павло Кириленко у Telegram.

Окупанти вдарили по приватному сектору

"Близько 10 ранку росіяни завдали удару по місту з РСЗВ — влучили у приватний сектор. Пошкоджено будинок і магазин. На місці працює поліція. Парамедики надають необхідну медичну допомогу", — зазначив він.

Окупанти атакували ЛИМАН із РСЗВ
Загинуло шестеро людей

Нагадаємо, Лиман — багатостраждальне місто, воно було під російською окупацією, ЗСУ звільнили його 1 жовтня минулого року. Росіяни дуже сильно зруйнували місто. Також вороги, як і на всіх захоплених теренах України, вбивали мирних жителів Лимана, у тому числі й дітей.

Як повідомляв "Телеграф", 6 липня росіяни ракетами вдарили по житловому будинку у Львові. Загинуло 10 людей, 42 особи отримали поранення. Серед постраждалих від руйнування будинку є троє дітей

Окрім того, окупанти 4 липня з артилерії обстріляли Херсон. Під удар потрапили житлові будинки, загинули чоловік та жінка.

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#Жертви #Лиман #Обстріли