Росіяни обстріляли Лиман: під удар потрапив приватний будинок та магазин, багато загиблих (фото)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Окупанти продовжують вбивати мирних українців
У суботу, 8 липня, російські окупанти з РСЗВ обстріляли місто Лиман Донецької області. Загинуло щонайменше шестеро людей, ще п’ятеро отримали поранення.
Про це повідомив голова Донецької обласної державної адміністрації Павло Кириленко у Telegram.
"Близько 10 ранку росіяни завдали удару по місту з РСЗВ — влучили у приватний сектор. Пошкоджено будинок і магазин. На місці працює поліція. Парамедики надають необхідну медичну допомогу", — зазначив він.
Нагадаємо, Лиман — багатостраждальне місто, воно було під російською окупацією, ЗСУ звільнили його 1 жовтня минулого року. Росіяни дуже сильно зруйнували місто. Також вороги, як і на всіх захоплених теренах України, вбивали мирних жителів Лимана, у тому числі й дітей.
Як повідомляв "Телеграф", 6 липня росіяни ракетами вдарили по житловому будинку у Львові. Загинуло 10 людей, 42 особи отримали поранення. Серед постраждалих від руйнування будинку є троє дітей
Окрім того, окупанти 4 липня з артилерії обстріляли Херсон. Під удар потрапили житлові будинки, загинули чоловік та жінка.