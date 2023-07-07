Суцільні руїни та постійні обстріли: як живе прифронтове Гуляйполе (фоторепортаж)

Як під щодобовими обстрілами живе Гуляйполе.

Місто Гуляйполе Запорізької області, яке знаходиться всього за кілька кілометрів від лінії фронту, перебуває під щодобовими ворожими обстрілами.

Лише за останню добу ворог десятки разів вдарив по мирному місту з РСЗВ та артилерії. Через обстріли смертельні поранення отримала 56-річна жінка.

За даними місцевої влади, під регулярними бомбардуваннями залишаються близько трьох тисяч людей. До повномасштабного вторгнення в Гуляйполі проживали понад 13 тисяч. Але попри постійну небезпеку та розбиту інфраструктуру жителі, які залишилися, відмовляються евакуюватися. Це в основному пенсіонери, які вимушені переховуватися від обстрілів у підвалах.

Під систематичними ворожими обстрілами, без газу, світла та води місто тримається і не пропускає ворога.

Як зараз живе Гуляйполе — бачив кореспондент "Телеграфу" Ян Доброносов.

Гуляйполе перетворилося на суцільні руїни

Попри небезпеку в регіоні засіяли поля

Ось такий вигляд мають більшість будинків

Росіяни гатять по Гуляйполю з усіх видів озброєння, в тому числі й керованими авіаційними бомбами. У місті пошкоджені всі садочки та школи, інфраструктура вся знищена. Більшість житлових будинків пошкоджені або повністю зруйновані. Окупанти постійно завдають ударів по медичним установам.

Місцевим жителям допомагають рятувальники — вони не тільки ліквідовують наслідки ворожих "прильотів", але й привозять воду, продукти та гуманітарну допомогу.

Інфраструктура вся зруйнована

Все, що залишилося від колгоспу "Победа"

У Гуляйполі залишаються переважно пенсіонери

Пам'ятник Нестора Махна прикрасили вишиванкою та обклали мішками з піском

Фото: Ян доброносов

Нагадаємо, у ніч проти 7 липня російські окупанти атакували Дніпропетровщину дронами-каміказде "Шахед". А внаслідок ракетного удару по будинку у Львові, завданого в ніч проти 6 липня, загинуло 9 осіб та 42 особи отримали поранення.