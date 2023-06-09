Росіяни знову завдали удару по лікарні: є загиблі

В Офісі президента та Запорізької ОВА розповіли деталі події

Російські окупанти вкотре обстріляли Запорізьку область та цього разу під ударом опинилося місто Гуляйполе. Внаслідок обстрілу є загиблі та постраждалі.

Про це сьогодні, 9 червня, у своєму Telegram-каналі написав керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

За його словами, загарбники завдали удару по лікарні в місті. На цей момент відомо про те, що внаслідок події загинули дві людини — молодша медична сестра та сантехнік, працюють у медзакладі.

Крім того, ще двоє людей отримали поранення внаслідок удару на лікарні в Гуляйполі.

Водночас у Запорізькій обласній військовій адміністрації повідомляють, що росіяни вдарили по лікарні керованою авіабомбою.

"На жаль, загинув 46-річний працівник, який, попри небезпеку, продовжував виконувати свій обов’язок на лінії вогню, і 55-річна жінка, яка знаходилася поряд із місцем влучення. Дві медичні сестри отримали січені пошкодження від уламків, госпіталізації не потребують. Крім того, поранення отримала робітниця ДСНС", — йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що росіяни не вперше завдають ударів медичним установам. Так, 26 травня, під час чергової ракетної атаки було зафіксовано приліт лікарнею в Дніпрі, в якій на той момент перебували люди. Наступного дня розбори завалів триповерхової будівлі було завершено. Усього від ракетного удару загинули двоє людей і ще 32 отримали поранення.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в ніч проти 9 червня на Житомирщині було збито одну ракету. Внаслідок падіння уламків у Звягелі один житловий будинок було зруйновано та ще 12 пошкоджено. Крім того, відомо про загибель однієї людини. Ще троє зазнали поранень.