Ворог завдав удару по Запоріжжю та передмістях: є постраждалі

Також повідомляється про руйнування об’єктів цивільної, житлової та промислової інфраструктури.

Підступний російський ворог продовжує терзати багатостраждальне місто Запоріжжя, яке поряд з іншими населеними пунктами регулярно обстрілюється.

Так, у ніч на понеділок, 16 січня, у Запоріжжі знову пролунали вибухи і було оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Старух.

"Ворог завдав ракетного удару по обласному центру та передмісті. Є руйнація об’єктів цивільної, житлової та промислової інфраструктури. Надійшла інформація про кількох легкопоранених", — пише губернатор.

Також Старух додав, що на місці працюють усі відповідні служби.

За даними місцевих ЗМІ, звуки вибухів пролунали близько 00:50 години. Сталося це після сигналу про ракетну небезпеку.

Нагадаємо, за словами глави ГУР України Кирила Буданова, ворог накопичує сили для наступу у напрямку Запоріжжя. Тож у регіоні найближчим часом буде неспокійно.