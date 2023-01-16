Враг нанес удар по Запорожью и пригородам: есть пострадавшие

Также сообщается о разрушениях объектов гражданской, жилой и промышленной инфраструктуры

Коварный русский враг продолжает терзать многострадальный город Запорожье, который наряду с другими населенными пунктами регулярно подвергается обстрелам.

Так, в ночь на понедельник, 16 января, в Запорожье снова прогремели взрывы и была объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Александр Старух.

"Враг нанес ракетный удар по областному центру и пригороду. Есть разрушение объектов гражданской, жилой и промышленной инфраструктуры. Поступила информация о нескольких легкораненых", — пишет губернатор.

Также Старух добавил, что на месте работают все соответствующие службы.

По данным местных СМИ, звуки взрывов прозвучали около 00:50 часов. Случилось это после сигнала о ракетной опасности.

Напомним, по словам главы ГУР Украины Кирилла Буданова, враг копит силы для наступления по направлению Запорожья. Поэтому в регионе в ближайшее время будет неспокойно.