Враг нанес удар по Запорожью и пригородам: есть пострадавшие
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Также сообщается о разрушениях объектов гражданской, жилой и промышленной инфраструктуры
Коварный русский враг продолжает терзать многострадальный город Запорожье, который наряду с другими населенными пунктами регулярно подвергается обстрелам.
Так, в ночь на понедельник, 16 января, в Запорожье снова прогремели взрывы и была объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщил глава областной военной администрации Александр Старух.
"Враг нанес ракетный удар по областному центру и пригороду. Есть разрушение объектов гражданской, жилой и промышленной инфраструктуры. Поступила информация о нескольких легкораненых", — пишет губернатор.
Также Старух добавил, что на месте работают все соответствующие службы.
По данным местных СМИ, звуки взрывов прозвучали около 00:50 часов. Случилось это после сигнала о ракетной опасности.
Напомним, по словам главы ГУР Украины Кирилла Буданова, враг копит силы для наступления по направлению Запорожья. Поэтому в регионе в ближайшее время будет неспокойно.