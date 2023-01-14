Київ, Мелітополь, Харків і не тільки: де зранку лунали вибухи в Україні

Попередньо — серед мирних українців ніхто не постраждав

Ранок в Україні розпочався непросто для багатьох областей. У частині регіонів чули вибухи. У Києві вони не супроводжувалися повітряною тривогою.

Під вогнем окупантів вранці 14 січня опинилися одразу кілька міст України. У Харкові, за інформацією міського голови Ігоря Терехова, в Індустріальному районі є два влучення. Попередньо використовували ракети С-300. Цілилися за інфраструктурою.

Вибухи у Запоріжжі також підтвердив в.о. мера Анатолій Куртєв. Він не навів деталей, але зазначив, що ворог знову атакував Запоріжжя. Даних про руйнування поки що немає, але місцеві жителі нарахували до 6 вибухів.

У Київській області вибухи лунали з поки що неоголошеної причини. Але, за словами голови КОВА Олексія Кулеби, загоряння почалося на одному з об’єктів інфраструктури. Попередньо ніхто не постраждав.

За повідомленням голови ОВА Миколаївщини Віталія Кіма, ворог з РСЗВ гатив по Очакову та Очаківській громаді. Пошкоджені вікна у багатоповерхівці, загорілись гараж і два авто, спалахнуло і на об’єкті цивільної інфраструктури.

Дісталося і окупантам. Як повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров, ранок у росіян почався з вибуху. Ймовірно, у центральній частині міста, саме там його чули жителі.

Раніше Телеграф розповідав, що ракетна небезпека з боку росіян зберігається. Однак проміжки між ракетними ударами можуть побільшати.