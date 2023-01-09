У росії закінчуються ракети: українцям розповіли, що зміниться у масованих ударах

Ракетна загроза нікуди не зникне

Періоди між завданням масованих ракетних ударів по українських містах збільшаться. Запас боєздатних ракет найближчим часом у рф підійде до кінця.

Після того, як росія залишиться на рівні власного виробництва ракет, терміни між атаками можуть збільшитися з двох тижнів до трьох або навіть місяця. Про це розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко в інтерв’ю УНІАН.

"Від цього надалі залежатиме, коли вони зможуть підготувати боєкомплект для завдання масованого удару по Україні. Це вже будуть не півтора-два тижні. Це будуть вже три-чотири тижні, можливо, місяць. У перспективі ми повинні говорити про те, що ракетні загрози не зменшаться", — сказав Коваленко.

Експерт також зазначив, що масовані удари, якщо вони відповідатимуть тактиці ведення війни окупантів проти України, продовжаться надалі.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що росія частіше використовує розвідувальні дрони. Речник "ОК" Південь Наталія Гуменюк розповіла, чим це може загрожувати.