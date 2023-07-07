Сплошные руины и постоянные обстрелы: как живет прифронтовое Гуляйполе (фоторепортаж)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 509
Как под регулярными обстрелами живет Гуляйполе.
Город Гуляйполе Запорожской области, который находится всего в нескольких километрах от линии фронта, находится под регулярными вражескими обстрелами.
Только за последние сутки враг десятки раз ударил по мирному городу из РСЗО и артиллерии. Из-за обстрелов смертельные ранения получила 56-летняя женщина.
По данным местных властей, под регулярными бомбардировками остаются около трех тысяч человек. До полномасштабного вторжения в Гуляйполе проживало более 13 тысяч. Но, несмотря на постоянную опасность и разбитую инфраструктуру, оставшиеся жители отказываются эвакуироваться. Это в основном пенсионеры, вынужденные скрываться от обстрелов в подвалах.
Под систематическими вражескими обстрелами, без газа, света и воды, город держится и не пропускает врага.
Как сейчас живет Гуляйполе, видел корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов.
Россияне бьют по Гуляйполю со всех видов вооружения, в том числе и управляемыми авиационными бомбами. В городе повреждены все сады и школы, инфраструктура вся уничтожена. Большинство жилых домов повреждены или полностью разрушены. Оккупанты постоянно наносят удары по медицинским учреждениям.
Местным жителям помогают спасатели — они не только ликвидируют последствия вражеских "прилетов", но и привозят воду, продукты и гуманитарную помощь.
Фото: Ян доброносов
Напомним, в ночь на 7 июля российские оккупанты атаковали Днепропетровщину дронами-камиказде "Шахед". А в результате ракетного удара по дому во Львове, нанесенного в ночь на 6 июля, погибли 9 человек и 42 получили ранения.