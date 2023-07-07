Укр

Война — день 499: оккупанты несут сокрушительные потери, но продолжают атаковать Украину

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
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Наступил новый день сопротивления российским захватчикам Новость обновлена 07 июля 2023, 00:04
Наступил новый день сопротивления российским захватчикам. Фото telegraf.com.ua

Рассказываем оперативно о главном за сутки

Контрнаступление Вооруженных сил Украины пусть медленно, но продвигается, и российские оккупанты ничего не могут с этим поделать. А потому продолжают наносить удары по мирным людям, как накануне во Львове.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 7 июля, но более оперативную информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 Враг совершил несколько запусков дронов типа "Шахед", в связи с чем в ряде областей объявлена воздушная тревога. В некоторых районах уже была зафиксирована работа ПВО.

С данными за 4 июля можно ознакомиться в трансляции: Война — день 496: ВСУ продолжают освобождать украинскую землю, но воздушный террор оккупантов не прекращается

О том, что происходило 5 июля, читайте в материале: Война — день 497: угроза совершения теракта россиянами на ЗАЭС, ВСУ развивают наступление

Информацию за 6 июля, смотрите по ссылке: Война — день 498: у оккупантов горят тылы и большие потери на передовой