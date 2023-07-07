Кассетные боеприпасы и не только: в США объявили о новом пакете помощи для Украины

Для американского руководства это было "непростым решением"

В США одобрили передачу Украине кассетных боеприпасов к артиллерии, а также объявили о новом пакете помощи.

Как сообщил советник по национальной безопасности Джейк Салливан журналистам в пятницу, в Киеве предоставили письменные гарантии того, что оружие будет использоваться "очень осторожно" и с минимальным риском для гражданского населения.

При этом он отметил, что решение о передаче кассетных снарядов было продиктовано необходимостью поддерживать темпы поставок боеприпасов в Украину, поскольку ВСУ "выстреливают тысячи снарядов" за день.

Салливан добавил, что это было трудным решением для США и оно неоднократно переносилось и потребовало расширенных консультаций для обсуждения потенциального вреда для гражданского населения.

"Когда мы собрали все это воедино, группа национальной безопасности вынесла единогласную рекомендацию, и президент Байден в конечном итоге решил, посоветовавшись с союзниками и партнерами, а также с членами Конгресса, дал этой стратегии продвинуться", — добавил он.

Кассетные боеприпасы станут частью нового пакета помощи на 800 миллионов долларов, о котором тоже было объявлено 7 июля. Помимо них, Украина получит:

32 боевых машины пехоты Bradley и 32 бронетранспортера Stryker;

дополнительные боеприпасы для ЗРК Patriot и HIMARS;

ракеты ПВО AIM-7;

зенитные комплексы Stinger и ПТРК Javelin;

31 155-мм гаубица;

беспилотные летательные системы Penguin и барражирующие боеприпасы;

оборудование для разминирования, запчасти, стрелковое оружие и 28 миллионов патронов к нему;

37 тактических автомобилей для буксировки и перевозки техники.

Как сообщалось ранее, Австрия и Германия выступили против передачи кассетных боеприпасов Украине, поскольку их страны присоединились к соответствующему договору о нераспространении.