Спустя почти год: омбудсмен озвучил важные новости касательно жертв трагедии в Еленовке

россия так и не допустила международных экспертов на место трагедии

Украина смогла вернуть тела украинских военных, которые погибли во время теракта в Еленовке 29 июля 2022 года. Сейчас проходит анализ ДНК бойцов, родных уже проинформировали.

Об этом уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сказал на всеукраинском правозащитном форуме "Легион права", передает "Укринформ".

Также он рассказал, что после теракта общался с российской уполномоченной по правам человека Татьяной Москальковой и предложил ей допустить в Еленовку международных экспертов.

"Я предлагал Москальковой, чтобы вместе с ними на место взрыва в Еленовской колонии прибыли эксперты из разных стран, часть которых должна была пригласить россия, а часть – Украина. Они берут одинаковый материал для экспертизы: земля, какие-то металлические вещи, какие-то части этого помещения. Потом мы прозрачно показываем, какие экспертизы кто наработал", – отметил Лубинец.

По его словам, сначала российская сторона согласилась на такой шаг, но впоследствии появилась информация о том, что россияне в срочном порядке убирают пострадавший барак и затевают ремонт. Украина публично заявила, что оккупанты пытаются скрыть следы преступления и в итоге международных специалистов так и не допустили на место трагедии.

В свою очередь Миссия ООН по установлению фактов о теракте в оккупированной Еленовке ни разу не согласилась ознакомиться с украинскими материалами по взрыву в колонии. Дмитрий Лубинец на протяжении 5 месяцев пытался встретиться с представителями в онлайн или офлайн режиме, но безуспешно. Он был даже готов приехать в Нью-Йорк, чтобы лично передать материалы

"Миссию закрыли, а я с ними даже не встретился. На мой взгляд, не встретился из-за их нежелания реально чем-то заниматься… На наш взгляд, по мнению экспертов, не только украинских, которые принимали в этом участие, это был заряд, установленный внутри барака, который дает очень высокую температуру", — отметил омбудсмен.

Лубинец подчеркнул, что в Еленовке погибли люди, которые имели официальный статус военнопленных, которые были верифицированы Международным комитетом Красного Креста.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что невеста погибшего в Еленовке "азовца" рассказала, как узнала о его гибели и объяснила, почему боец до сих пор не похоронен.