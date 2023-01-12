Украина вернула тела 54-х бойцов, убитых в Еленовке: стало известно о сложности

Наконец-то удалось вернуть тела погибших в результате теракта украинцев

Спустя полгода Украина вернула тела погибших в результате массового убийства оккупантами украинских военнопленных во временно оккупированном селе Еленовка Донецкой области, который произошел 29 июля 2022 года. Этому предшествовали скандальные переговоры при участии Международного Комитета Красного Креста.

Как сообщает Минреинтеграции в своем Телеграм-канале в четверг, 12 января, речь идет о телах 54 бойцов. Продолжается ДНК-экспертиза. В министерстве пояснили, почему идентификация в данном случае — длительный процесс.

Так, семьи погибших в Еленовке военнопленных волнует вопрос, как быстро завершится процесс идентификации и когда родственники смогут забрать тела убитых. В Минреинтеграции разъяснили алгоритм проведения ДНК-исследования. Сначала тела погибших героев подлежат передаче на судебно-медицинскую экспертизу в профильные учреждения. Далее следователь передает полученную информацию непосредственно родственникам.

"Длительная продолжительность ДНК-экспертизы связана с расследованием других аспектов преступления в Еленовке", — добавляет представитель Офиса Уполномоченного по пропавшим без вести Иван Ангелин.

В Минреинтеграции обещают, что постараются ускорить процесс идентификации тел. Один из путей решения сложности — привлечение большего числа требуемых лабораторий.

Как сообщалось, трагедия в Еленовке остается без международного расследования уже более пяти месяцев. А недавнее решение ООН насчет теракта в Еленовке не на шутку возмутило украинцев. Украинские представители пытаются своими силами проводить расследование трагедии. Стало известно, какое оружие против пленных могли применить россияне.