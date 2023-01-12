Україна повернула тіла 54 бійців, убитих в Оленівці: стало відомо про складність

Нарешті вдалося повернути тіла загиблих унаслідок теракту українців

Через півроку Україна повернула тіла загиблих унаслідок масового вбивства окупантами українських військовополонених у тимчасово окупованому селі Оленівка Донецької області, яке сталося 29 липня 2022 року. Цьому передували скандальні переговори за участю Міжнародного комітету Червоного Хреста.

Як повідомляє Мінреінтеграція у своєму Телеграм-каналі у четвер, 12 січня, йдеться про тіла 54 бійців. Триває ДНК-експертиза. У міністерстві пояснили, чому ідентифікація у цьому випадку — тривалий процес.

Так, сім’ї загиблих у Оленівці військовополонених хвилює питання, як швидко завершиться процес ідентифікації та коли родичі зможуть забрати тіла вбитих. У Мінреінтеграції роз’яснили алгоритм проведення ДНК-дослідження. Спочатку тіла загиблих героїв підлягають передачі на судово-медичну експертизу до профільних установ. Далі слідчий передає отриману інформацію безпосередньо родичам.

"Довга тривалість ДНК-експертизи пов’язана з розслідуванням інших аспектів злочину в Оленівці", — додає представник Офісу Уповноваженого за зниклими безвісти Іван Ангелін.

У Мінреінтеграції обіцяють, що намагатимуться прискорити процес ідентифікації тіл. Один із шляхів вирішення складності — залучення більшої кількості необхідних лабораторій.

Як повідомлялося, трагедія в Оленівці залишається без міжнародного розслідування вже понад п’ять місяців. А нещодавнє рішення ООН щодо теракту в Оленівці не на жарт обурило українців. Українські представники намагаються самотужки проводити розслідування трагедії. Стало відомо, яку зброю проти полонених могли застосувати росіяни.