Вбивство українськіх бійців в Оленівці: стало відомо, яку зброю застосували росіяни

Слідство досі триває, усі деталі пообіцяли скоро з'ясувати

Російські військові, які скоїли теракт влітку в колонії Оленівки в Донецькій області, де тримали українських полонених, крім іншого, використали термобаричні реактивні гранати "джміль". Це було з'ясовано під час слідчих дій.

Про це заявив виконуючий обов'язки голови Служби Безпеки України Василь Малюк в інтерв'ю виданню "Інтерфакс-Україна". За його словами, вдаватися в деталі він не може, але використання такої зброї вже стало відомим для них.

"Наразі триває досудове слідство. У нас є серйозні докази, зокрема отримані негласно. Низка "азовців", хто повернувся, також дають важливі покази… Не буду вдаватися в деталі, але скажу, що за останніми даними, там було використано й так звані джмелі. Час пройде, розставимо крапки над "і". Але вже давно і для нас, і для світової спільноти зрозуміло, що це було", — зазначив він.

Василь Малюк також розповів, що в Оленівці було жахливе ставлення до українських в'язнів. Саме там російські окупанти жорстоко знущалися з бійців, порушуючи всі можливі домовленості.

Оленівка Донецької області на карті

Реактивний піхотний вогнемет РПВ "Джміль" — це динамореактивний вогнемет радянського/російського виробництва. У них на озброєнні він стоїть з 1988 року. Він призначений для враження відкритих вогневих точок, автомобільної та легкоброньованої техніки, знищення живої сили, зокрема й у приміщеннях.

Вогнемет складається з пускового контейнера, капсули з термобаричним, запальним чи димовим боєприпасом (це може бути термобарична реактивна граната, начинена вогнесумішшю), реактивного двигуна. Дальність стрільби може сягати понад 800 м.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, Василь Малюк розповів, хто саме вирізняється особливими успіхами в розвідувальних операціях України.