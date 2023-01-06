"Політичні імпоненти": українці обурені через рішення ООН щодо теракту в Оленівці

Жодних логічних причин для подібного рішення представники ООН не озвучили

Генсек ООН Антоніу Гуттеріш видав розпорядження щодо розпущення місії, яка мала б розслідувати деталі липневого теракту в Оленівці Донецької області. Як відомо, внаслідок російського обстрілу в місцевій колонії загинули десятки українських військовослужбовців, більшість із яких свого часу захищали Маріуполь та "Азовсталь".

Більше деталей про таке рішення йдеться на офіційному сайті Організації об'єднаних націй. Українці досить обурені подібним кроком міжнародної організації, адже всі обіцянки, котрі її керівництво давало протягом місяців, виявилися марними.

Головною причиною розпуску місії в ООН назвали "відсутність умов, які необхідні для розгортання Місії на місці події". Додаткових пояснень надано не було, але очевидно, що представникам організації банально відмовили у доступі до Оленівки та місця трагедії на території колонії.

Наслідки обстрілу колонії в Оленівці

"Генеральний секретар дуже вдячний своїм трьом співробітникам за їхню готовність виконати це завдання", — зазначено у тексті пояснення щодо розформування комісії.

Відсутність додаткових пояснень і вельми коротке "виправдання" за свою бездіяльність з боку ООН не втішили українців, а навпаки розізлили. Тож не дивно, що подібне рішення вже викликало шквал невдоволення та тематичних мемів, котрі підкреслюють безпорадність організації.

Джерело мему: Хріновини

Про те, що ООН збирається відправити своїх представників для проведення розслідування, стало відомо в перші дні серпня. За кілька тижнів було оголошено, що очолити представників відомства має досвідчений бразильський генерал Карлос дос Сантос Круз, який відомий своїми розслідуваннями терору в Конго.

На початку вересня в ООН обіцяли, що місія має відправитися до Оленівки "найближчими днями", однак цього так і не сталося. Україна намагається своїми силами проводити розслідування, але поки що вдалося лише з'ясувати, яку зброю проти полонених застосували росіяни.