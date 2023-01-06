"Политические импоненты": украинцы возмущены из-за решения ООН насчет теракта в Еленовке

Никаких логических причин для подобного решения представители ООН не озвучили

Генсек ООН Антониу Гуттериш издал распоряжение по распущению миссии, которая должна расследовать детали июльского теракта в Еленовке Донецкой области. Как известно, в результате российских обстрелов в местной колонии погибли десятки украинских военнослужащих, большинство из которых в свое время защищали Мариуполь и "Азовсталь".

Больше деталей о таком решении говорится на официальном сайтеОрганизации объединенных наций. Украинцы достаточно возмущены подобным шагом международной организации, ведь все обещания, которые ее руководство давало в течение месяцев, оказались пустыми.

Главной причиной роспуска миссии в ООН назвали "отсутствие условий, необходимых для развертывания Миссии на месте происшествия". Дополнительных объяснений не было, но очевидно, что представителям организации банально отказали в доступе к Еленовке и месту трагедии на территории колонии.

Последствия обстрела колонии в Оленовке

"Генеральный секретарь очень благодарен своим трем сотрудникам за их готовность выполнить эту задачу", — говорится в тексте объяснения по расформированию комиссии.

Отсутствие дополнительных объяснений и весьма короткое "оправдание" за свое бездействие со стороны ООН не утешили украинцев, а наоборот разозлили. Неудивительно, что подобное решение уже вызвало шквал недовольства и тематических мемей, подчеркивающих беспомощность организации.

Источник мема: Хреновины

О том, что ООН намерена отправить своих представителей для проведения расследования, стало известно в первые дни августа. Через несколько недель было объявлено, что возглавить представителей ведомства имеет опытный бразильский генерал Карлос дос Сантос Круз, известный своими расследованиями террора в Конго.

В начале сентября в ООН обещали, что миссия должна отправиться в Еленовку "в ближайшие дни", однако этого так и не произошло. Украина пытается своими силами проводить расследование, но пока удалось лишь выяснить, какое оружие против пленных применили россияне.