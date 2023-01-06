Укр

"Политические импоненты": украинцы возмущены из-за решения ООН насчет теракта в Еленовке

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
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Трагедия в Еленовке остается без международного расследования уже более пяти месяцев Новость обновлена 06 января 2023, 10:25
Трагедия в Еленовке остается без международного расследования уже более пяти месяцев. Фото Коллаж "Телеграфа"

Никаких логических причин для подобного решения представители ООН не озвучили

Генсек ООН Антониу Гуттериш издал распоряжение по распущению миссии, которая должна расследовать детали июльского теракта в Еленовке Донецкой области. Как известно, в результате российских обстрелов в местной колонии погибли десятки украинских военнослужащих, большинство из которых в свое время защищали Мариуполь и "Азовсталь".

Больше деталей о таком решении говорится на официальном сайтеОрганизации объединенных наций. Украинцы достаточно возмущены подобным шагом международной организации, ведь все обещания, которые ее руководство давало в течение месяцев, оказались пустыми.

Главной причиной роспуска миссии в ООН назвали "отсутствие условий, необходимых для развертывания Миссии на месте происшествия". Дополнительных объяснений не было, но очевидно, что представителям организации банально отказали в доступе к Еленовке и месту трагедии на территории колонии.

Оленивка обстрел колонии фото
Последствия обстрела колонии в Оленовке

"Генеральный секретарь очень благодарен своим трем сотрудникам за их готовность выполнить эту задачу", — говорится в тексте объяснения по расформированию комиссии.

Отсутствие дополнительных объяснений и весьма короткое "оправдание" за свое бездействие со стороны ООН не утешили украинцев, а наоборот разозлили. Неудивительно, что подобное решение уже вызвало шквал недовольства и тематических мемей, подчеркивающих беспомощность организации.

Источник мема: Хреновины

О том, что ООН намерена отправить своих представителей для проведения расследования, стало известно в первые дни августа. Через несколько недель было объявлено, что возглавить представителей ведомства имеет опытный бразильский генерал Карлос дос Сантос Круз, известный своими расследованиями террора в Конго.

В начале сентября в ООН обещали, что миссия должна отправиться в Еленовку "в ближайшие дни", однако этого так и не произошло. Украина пытается своими силами проводить расследование, но пока удалось лишь выяснить, какое оружие против пленных применили россияне.

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#Теракт #ООН #Донбасс #Еленовка #Реакция сети