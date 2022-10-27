Убийство украинских бойцов в Еленовке: стало известно, какое оружие применили россияне

Следствие продолжается, все детали пообещали скоро выяснить

Российские военные, совершившие теракт летом в колонии Еленовки в Донецкой области, где держали украинских пленных, помимо прочего использовали термобарические реактивные гранаты "Шмель". Это было выяснено в ходе следственных действий.

Об этом заявил исполняющий обязанности главы Службы Безопасности Украины Василий Малюк в интервью изданию "Интерфакс-Украина". По его словам, вдаваться в детали он не может, но использование такого оружия уже стало известным для них.

"Сейчас продолжается досудебное следствие. У нас есть серьезные доказательства, в том числе полученные негласно. Вернувшийся ряд "азовцев" также дают важные показания… Не буду вдаваться в детали, но скажу, что по последним данным, там были использованы и так называемые шмели. .Время пройдет, расставим точки над "и". Но уже давно и для нас, и для мирового сообщества понятно, что это было", — отметил он.

Василий Малюк также рассказал, что в Оленовке было ужасное отношение к украинским заключенным. Именно там русские оккупанты жестоко издевались над бойцами, нарушая все возможные договоренности.

Оленевка Донецкой области на карте

Реактивный пехотный огнемет РПО "Шмель" — это реактивный огнемет советского/российского производства. У них на вооружении он стоит с 1988 года. Он предназначен для впечатления открытых огневых точек, автомобильной и легкобронированной техники, уничтожения живой силы, в том числе в помещениях.

Огнемет состоит из пускового контейнера, капсулы с термобарическим, воспалительным или дымовым боеприпасом (это может быть термобарическая реактивная граната, начиненная огнесмесью), реактивного двигателя. Дальность стрельбы может достигать более 800 м.

Как сообщал "Телеграф" ранее, Василий Малюк рассказал, кто именно отличается особыми успехами в разведывательных операциях Украины.