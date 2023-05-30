Никто из международников это преступление не расследует, — Лубинец рассказал о выживших после теракта в Еленовке пленных

Есть предварительная информация — Лубинец о местонахождении и состоянии раненых из Еленовки

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец располагает информацией о местонахождении пленных и раненых украинских военных, выживших после ужасного взрыва в Еленовке.

"Мы предварительно знаем, где они находятся. Россияне об этом тоже знают. У них есть постоянное желание прервать любой контакт раненых с украинской стороной, — говорит Лубинец в комментарии "Телеграфу". — Они их перемещают. Мы получаем информацию, но насколько ей можно доверять — никто не знает. Россияне официально никаких сведений мне не дают", — говорит омбудсмен.

Он подчеркнул, что украинская сторона "постоянно занимается тем, чтобы вернуть этих пленных": "Некоторые вернулись, в том числе, из тех ребят, кто был ранен. Но их недостаточно",- прокомментировал Дмитрий Лубинец.

Омбудсмен добавил, что ни одна из международных организаций не занимается расследованием преступления в Еленовке, когда оккупанты обстреляли колонию, где содержали часть украинских защитников, которые после тяжелых недель боев вышли из "Азовстали" в окруженном Мариуполе.

"Международный комитет Красного креста подтвердил, что это украинские военнопленные, их привезли в Еленовку, где они должны были находиться абсолютно безопасно к моменту возвращения в Украину. Вместо этого их просто цинично убили, не допустили миссию комитета Красного креста, миссию ООН. Все делают вид, что ничего не произошло. И после этого россияне продолжают использовать право вето в Совбезе ООН. Единственная миссия при ООН поработала пять месяцев и ее закрыли, никто это преступление сейчас не расследует", — добавил Лубинец.

Напомним, в ночь на 29 июля 2022 года в одном из бараков исправительной колонии в оккупированном РФ поселке Еленовка в Донецкой области в результате взрыва погибли 54 украинских военнослужащих, которых перед тем привезли из Азовстали.

В интервью "Телеграфу" невеста одного из погибших — азовца Сергея Петренко — рассказала, что многие родственники до сих пор не знают местонахождение выживших после взрыва.