Ніхто з міжнародників цей злочин не рослідує, — Лубінець розповів про полонених, які вижили після теракту в Оленівці

Маємо попередню інформацію — Лубінець про місцезнаходження та стан поранених з Оленівки

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець має інформацію про місцезнаходження полонених і поранених українських військових, які вижили після жахливого вибуху в Оленівці.

"Ми попередньо знаємо, де вони знаходяться. Росіяни про це теж знають. В них є постійне бажання перервати будь-який контакт поранених з українською стороною, — говорить Лубінець в коментарі "Телеграфу". — Вони їх переміщують. Ми отримуємо інформацію, але наскільки їй можна довіряти — ніхто не знає. Росіяни офіційно жодних відомостей мені не дають", — говорить омбудсмен.

Він підкреслив, що українська сторона "постійно займається тим, щоб повернути цих полонених": "Дехто повернувся, в тому числі, з тих хлопців, хто був поранений. Але їх недостатньо",- прокоментував Дмитро Лубінець.

Омбудсмен додав, що наразі жодна з міжнародних організацій не займається розслідуванням злочину в Оленівці, коли окупанти обстріляли колонію, де утримували частину українських захисників, які після тяжких тижнів боїв вийшли з "Азовсталі" в оточеному Маріуполі.

"Міжнародний комітет Червоного хреста підтвердив, що це українські військовополонені, їх привезли в Оленівку, де вони мали перебувати абсолютно безпечно до моменту повернення в Україну. Натомість їх просто цинічно вбили, не допустили місію комітету Червоного хреста, місію ООН. Всі роблять вигляд, що нічого не відбулось. І після того росіяни продовжують використовувати право вето в Радбезі ООН. Єдина місія при ООН попрацювала п’ять місяців і її закрили, ніхто цей злочин зараз не розслідує,- додав Лубінець.

Нагадаємо, в ніч на 29 липня 2022 року в одному з бараків виправної колонії в окупованому РФ селищі Оленівка на Донеччині внаслідок вибуху загинуло 54 українських військовослужбовця, яких перед тим привезли з Азовсталі.

В інтерв’ю "Телеграфу" наречена одного з загиблих — азовця Сергія Петренка — розповіла, що багато родичів досі не знають місцезнаходження тих, хто вижив після вибуху.