"Такова реальность": Зеленский сделал заявление насчет контрнаступления ВСУ

Потребности ВСУ в современном оружии меньше не стали

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал контрнаступление ВСУ. По его словам, украинские воины перехватили инициативу на фронте, но продвигаются медленно, хотелось бы, чтобы это происходило быстрее.

Об этом украинский президент сказал в интервью ABC News. Он подчеркнул, что союзникии также желали бы видеть более быстрое продвижение украинских воинов.

"Мы все хотели бы, чтобы контрнаступление было проведено за более короткий период времени, но такова реальность. Мы идем вперед. Мы не стоим на одном месте", – сказал глава государства.

Также он прокомментировал передачу Украине истребителей F-16. Президент отметил, что наличие западных самолетов или любого другого современного вооружения позволит ВСУ "двигаться быстрее и спасти больше жизней". Вместе с тем Владимир Зеленский поблагодарил союзников за то вооружение, которое они уже передали Украине.

Кроме того, Владимир Зеленский заявил, что сейчас пока что рано публично заявлять о серьезных успехах ВСУ на поле боя. Но, несмотря на тяжелый прогресс и существенные потери, ключевая операция по "обеспечению мира" проходит так, как и задумывалось. Военное руководство Украины уверено, что дальше успехи будут только расти.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, как повлияет контрнаступление на членство Украины в НАТО. По словам Сергея Рахманина, в теории это могло бы создать определенный фон.