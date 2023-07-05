Война — день 497: угроза совершения теракта россиянами на ЗАЭС, ВСУ развивают наступление

Оперативно о главном 5 июля

Почти пять сотен дней Украина отражает российское широкомасштабное вторжение. ВСУ продолжают наступательные действия на ряде направлений, причиняя оккупантам существенный урон в живой силе и технике. Вместе с тем россияне через СМИ пытаются нагнетать истерию касательно совершения взрыва на захваченной ими Запорожской атомной станции.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 5 июля, но более оперативную информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

1:00 В Украине объявлена масштабная воздушная тревога из-за налета российских БПЛА. Предварительно большая часть из них направилась в Харьковскую область.

00:00 Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию на захваченную россиянами Запорожской АЭС. Заявил, со ссылкой на данные разведки, о том, что на ЗАЭС размещено нечто похожее на взрывчатку.

Информацию за 2 июля, смотрите по ссылке: Война — день 494: оккупанты нанесли удар по Киеву, а ВСУ продвигаются на фронтах

С данными за 3 июля можно ознакомиться в трансляции: Война — день 495: россияне перешли в наступление на ряде направлений, идут тяжелые бои

О том, что происходило 4 июля, читайте в материале: Война — день 496: ВСУ продолжают освобождать украинскую землю, но воздушный террор оккупантов не прекращается