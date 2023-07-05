Битва за место под "солнцем" НАТО: с чем Украина подходит к саммиту, который может стать историческим

Киев хочет услышать ответы на вопросы о евроатлантическом будущем и системной военно-технической поддержке со стороны НАТО

Чем ближе Вильнюсский саммит НАТО, намеченный на 11—12 июля, тем громче звучат заявления из Киева, призывающие Альянс очертить реальные перспективы вхождения Украины в этот блок. А Офис президента выдает месседжи в стиле – Владимир Зеленский прибудет на саммит лишь при условии позитивных сигналов для Украины.

Эксперты поделились с "Телеграфом" мнениями о политике Украины накануне саммита, а также ожиданиями от мероприятия, которое может стать историческим.

Чего и почему мы ждем от Вильнюсского саммита

Эксперт-международник, сооснователь аналитического центра "Объединенная Украина" Антон Кучухидзе рассуждает следующим образом:

"Позиция Украины простая и понятная. Президент Зеленский ее озвучил четко. Киев хочет увидеть конкретные гарантии безопасности до членства в НАТО. И иметь понимание, что по окончанию войны мы быстро станем членом Альянса, потому что это – лучшая гарантия безопасности. Пока идет война, пока не оформлена победа Украины – мы хотим получить конкретные механизмы защиты на системной основе. Это точно не должно быть подобие Будапештского меморандума, который лишил Украину ядерного оружия без действенных механизмов защиты. Нам нужны реально действующие гарантии – с военно-технической точки зрения".

Поэтому, продолжает эксперт, в последнее время вся работа украинской дипломатии, а также наших топовых партнеров, посвящена тому, чтобы на Вильнюсском саммите увидеть в финальных документах принципиальные позиции, а не размытые тезисы. И относительно обязательного евроатлантического будущего Украины. И касательно системной военно-технической поддержки.

"Известно, что уже более 20 из 31 страны НАТО поддерживают членство там Украины. С остальными продолжается активная работа. Финальной версии документов, которые примут на саммите, пока никто не знает – ни гарантий безопасности, ни формулировки касательно гарантий членства Украины в НАТО в будущем. Всё в процессе. Шансы на позитивный для нас исход – очень высокие. И учитывая резко возросшую субъектность нашей страны. И учитывая, что в США, Великобритания, Германия, Польша, страны Балтии мощно поддерживают Украину на пути евроатлантической интеграции", – подчеркивает Антон Кучухидзе.

Важно тут также, акцентирует он, не просто желание Украины стать частью НАТО, но и понимание самим блоком необходимости сделать своей частью такую страну, как наша, армия которой на данный момент является, пожалуй, самой мощной в Европе. А сама Украина сейчас, по сути, является щитом Европы от российской агрессии.

Естественно, на саммите будет поднят вопрос об увеличении и ускорении поставок Украине необходимых вооружений, боеприпасов, уверен эксперт.

"Уже есть данные, – отмечает он, – что начались проволо́чки с обучением украинских пилотов на F-16. Должно было начаться в июне, но графики стали сдвигаться. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 3 июля в эфире Национального телемарафона. Процесс затягивается, хоть нам современная авиация была нужна, условно говоря, еще вчера. Украина постоянно вынуждена снова и снова убеждать партнеров в необходимости увеличения поставок вооружений, нужных для эффективного отражения российской агрессии. И ускорения данного процесса. Обратите внимание – когда к нам пошли зенитно-ракетные комплексы Patriot и IRIS-Т, небо стало в разы защищеннее от российских ракет. И если наши партнеры хотят внести свой вклад в безопасность, конечно, они должны давать нам оружие – больше, быстрее и в максимально расширенном ассортименте. Это всё – тоже переговоры, которые следует проводить как до саммита, так и в процессе и после него".

По мнению Антона Кучухидзе, на саммите следует также поднимать вопрос усиления санкционного давления на рф.

"Речь о конфискации активов страны-агрессора в пользу Украины, санкциях против "Росатома" (эта компания своими террористическими действиями на Запорожской АЭС создает риски катастрофы, способной накрыть всю Европу), реального наказания для стран и компаний за помощь россиянам в обходе ограничений", – поясняет он.

Замечательно, отмечает эксперт, что есть заявленная США, Великобританией, большинством стран ЕС, G7 серьезная и бессрочная поддержка Украины в борьбе с российской агрессией. Но требуется еще больше усилий для установления скорейшего справедливого мира и выстраивания новой системы глобальной безопасности.

"Надеемся увидеть на саммите НАТО именно такие решения и их скорую практическую реализацию", – констатирует Антон Кучухидзе.

Дверь НАТО открыта, но забаррикадирована

По мнению профессора кафедры политических наук Киевского национального университета им. Тараса Шевченко, политолога Анны Малкиной, сейчас началась основная, самая острая фаза переговорного процесса касательно вступления Украины в НАТО.

"Понятно, что решение примут не на самом саммите 11—12 июля. К этому времени оно уже будет готово. И за день до начала саммита мы сможем узнать о нем – в зависимости от того, поедет ли в Вильнюс президент Зеленский. Его позиция в данном вопросе понятна: президент воюющей страны не имеет права тратить время на зарубежные поездки, цель которых – сделать совместные фото с лидерами стран НАТО", – поясняет эксперт.

Строить прогнозы о результатах саммита довольно сложно, отмечает политолог. Консенсусная модель принятия решений в Альянсе предполагает, что абсолютно все страны-участницы должны проголосовать "за". По состоянию на сейчас, отмечает Анна Малкина, мы имеем 21 голос из 31. Это, безусловно, много, но недостаточно для положительного результата.

"И самое главное, мы не имеем четкой поддержки от США, которые являются первой скрипкой блока, – подчеркивает эксперт. – Общая позиция НАТО выглядит как "да-да, но – нет". Идет большая игра, Франция и Германия выступают в роли хорошего и плохого полицейского, Макрон меняет позицию и дает Украине "зеленый свет", Шольц выступает категорически против, Байден улыбается и молчит. Возможно, готовится какое-нибудь оригинальное решение по примеру 2018 года, когда Украина получила статус страны-аспиранта. Если перевести на понятный язык, это "кандидат в кандидаты на членство". Дверь НАТО открыта, но забаррикадирована. Что-то подобное мы можем услышать и в Вильнюсе, именно поэтому реакция официального Киева достаточно резкая".

Минимум и максимум саммита НАТО для Украины

Экс-дипломат, политический эксперт, замкомандира роты добровольческого формирования Бориспольской местной территориальной громады № 1 Вадим Трюхан не сомневается, что последняя неделя перед Вильнюсским саммитом будет как никогда жаркой для наших дипломатов.

"Фактически судьба членства Украины в НАТО в руках одного человека – Джо Байдена. И это все понимают. Хватит ли Белому дому политической мудрости для принятия исторического решения о приглашении Украины в членство в Альянсе на следующий день после победы над рашизмом? Достоверно сейчас не знает никто", – считает эксперт.

Как минимум, продолжает он, в Вильнюсе будет объявлено о создании Совета Украина-НАТО и предоставлении Киеву ракет малой дальности ATACMS.

Возможно, также будут конкретизированы сроки и количество F-16, которые будут предоставлены Украине, предполагает Вадим Трюхан.

Как максимум – в той или иной форме будет объявлено о приглашении Украины в НАТО после завершения войны с россией.

"Одно ясно уже наверняка, – считает эксперт. – Вильнюсский саммит НАТО станет если и не историческим, то, по крайней мере, содержательным точно. На Западе иногда несколько злоупотребляют сакральностью дат. В следующем году, на который приходится 75-летие НАТО, состоится Вашингтонский саммит. И вот там уж точно будут расставлены все точки над "і". Остается надеяться, что именно в Вашингтоне будет объявлено об оформлении de jure членства Украины в НАТО, а не только о начале очередного движения в направлении Альянса".