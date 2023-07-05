Проблемы оккупантов под Бахмутом не дают им успешно обороняться: свежие карты боев

Нынешний темп украинских операций не свидетельствует о тупиковой ситуации или о том, что Украина не может отбить большие территории, — аналитики ISW

Идет 497-й день полномасштабной войны с российскими оккупантами, украинские войска ведут наступательные действия на четырех участках фронта и за 4 июля продвинулись вперед. Проблемы россиян в районе Бахмута негативно сказываются на их возможностях обороняться, Силы обороны продвигаются вперед и закрепляются на новых рубежах.

Об этом говорится в ежедневном отчете Института изучения войны (ISW).

Как сообщили в Генштабе ВСУ, россияне сосредоточили основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, идут тяжелые бои. В течение суток произошло 30 боевых столкновений.

Харьковская и Луганская области

4 июля Генштаб Украины сообщил, что российские диверсионно-разведывательные группы безуспешно пытались пересечь северную границу между Украиной и россией на Северском и Слобожанском направлениях.

Геолокационные кадры показывают, что российские войска проводили атаки к востоку от Невского. Генштаб Украины сообщил, что оккупанты вели безуспешные наступательные действия вблизи Новоселовского, Нововодяного, Дибровы, района Серебрянского леса, Веселого.

Луганская и Харьковская области

Представитель Восточной группировки войск Украины полковник Сергей Череватый сообщил, что россияне в зоне ответственности Восточной группировки войск Украины имеют около 180 тысяч человек, 120 из которых действуют на направлении Купянск-Лиман.

Донецкая область

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что ситуация в Бахмуте обострилась, стороны борются за инициативу и контроль над местностью. Украинские силы наступают на южном фланге Клещиевки, на ее северном фланге продолжаются бои.

По данным Генштаба Украины, украинские силы отразили 9 атак российских войск вблизи Григоровки, Богдановки, Ивановского, западнее Ягодного и юго-восточнее Белой горы. Также украинские войска вели наступательные действия к северу и югу от Бахмута, закрепляясь на новых позициях.

Бахмутское направление

По мнению аналитиков, у россиян часто возникают различные проблемы с боевыми возможностями, которые влияют на способность оккупантов защищаться от украинских контратак в районе Бахмута. ISW ранее оценивала, что проблемы разных российских группировок Бахмутской оси наряду с очевидными сбоями в командовании и управлении, вероятно, препятствовали эффективной обороне сил рф в этом районе.

Донецкая область

В Генштабе Украины сообщили, что украинские войска держали оборону около Авдеевки и отразили 15 российских наземных атак вблизи Марьинки.

"Южная ось"

Генштаб Украины сообщил, что россияне без успеха наступали в районе Ровнополья, на 10 км юго-западнее Великой Новоселки вдоль западной границы Донецкой и восточной Запорожской областей.

Российские источники утверждают, что 4 июля украинские войска развивали контрнаступление в районе Орехова на западе Запорожской области.

Запорожская область

Российские источники также продолжали заявлять, что украинские силы действуют вблизи Антоновского моста на восточном (левом) берегу Херсонской области, несмотря на попытки минобороны рф заверить, что российские силы полностью контролируют эту территорию.

Херсонская и Николаевская области

Как сообщал "Телеграф", Анна Маляр заявила, что контрнаступление ВСУ продолжается и имеет свои успехи, но о всех достижениях говорить пока нельзя. Она все же порадовала некоторыми новостями с фронта.