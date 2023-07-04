Не все можно говорить, но...: Маляр рассказала, как проходит контрнаступление ВСУ

рф оказывает серьезное сопротивление украинским воинам

Контрнаступление ВСУ продолжается и имеет свои успехи, но о всех достижениях говорить пока нельзя.

А о том, что можно сказать рассказала замминистра обороны Украины Анны Маляр в эфире национального телемарафона.

"Как сказал вчера мне в разговоре один из командующих: мы выполняем тяжелую мужскую рутинную работу. Это не то, что что-то быстрое, это рутинная, тяжелая, ежедневная работа наших бойцов. И у них успехи есть", — сказала она.

По ее словам, если измерять километрами, то военные продвигаются, но не все вещи Минобороны может говорить сразу. Это все идет с опозданием на сутки или двое, потому что это требования безопасности операций.

Если говорить по направлениям, то по информации Маляр, ситуация сейчас выглядит следующим образом:

Восток

"На востоке, особенно Лиманское и Бахмутское направления, идет основная борьба за инициативу. То есть за перехват инициативы двумя сторонами. Весь поединок заключается в этом. Мы стратегически, если говорить за юг и восток, то инициатива у нас. Если говорить локально, то там идут бои именно за эту инициативу".

Бахмут:

"У нас сегодня есть продвижение по южному флангу вокруг Бахмута, по северному, мы говорим откровенно, идут бои, там пока нет продвижения"

Сватовское направление:

"Чтобы была понятна динамика. Сватовское направление, где они начали в воскресенье наступление дополнительно на еще одном направлении, там за день бывает, что один и тот же опорный пункт сначала мы берем под контроль, потом враг возвращается, потом снова мы берем. То есть дважды может меняться ситуация".

Маляр отметила, что динамика очень серьезная.

"Но когда мы с вами об этом говорим, то это два слова — горячие бои", — подчеркнула она.

Юг

На юге у ВСУ есть продвижение ежедневно, но украинские военные сталкиваются с очень серьезным сопротивлением врага, враг бросает все силы, чтобы их остановить.

Также Маляр рассказала, что на юге оккупанты привлекли свою бригаду, которая ранее позорно бежала из Херсона.

"То есть они уже всех привлекают, даже тех, кто не может нормально воевать. Они стягивают технику и людей", — сказала заместитель министра обороны.

Напомним, ранее мы писали о том, что перед прорывом ВСУ устроили россиянам артиллерийскую "прожарку".

Также мы сообщали, что Зеленский объяснил "медленное" контрнаступление ВСУ.