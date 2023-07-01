Есть сразу несколько причин: Зеленский объяснил "медленное" контрнаступление ВСУ

Главное, по словам президента, что люди мотивированы и что Украина идет к победе

Тема "медленного" контрнаступления ВСУ активно обговаривается и на Западе и внутри Украины. На это уже эмоционально ответил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, а президент Владимир Зеленский назвал основные причины, почему все идет не так быстро.

Об этом он говорил в интервью ELMUNDO.

"Что значит добиться значительных результатов? Каждый пройденный километр стоит жизней. Для нас самый желанный результат — освобождение нашей территории, но и сохранение наших людей. Если поля заминированы, мы не можем отправить наших солдат умирать. В реальной жизни, к сожалению, цена очень высока и жизни наших военных очень дороги. Люди — это не ресурс, как для россии, а наше самое большое богатство", — подчеркнул Зеленский.

По его словам, главное, что люди мотивированы и что Украина идет к победе.

"Нам просто нужно время, хотя иногда и время не за нас. У нас были проливные дожди, которые замедлили продвижение. Партнеры поставляют оружие медленнее, чем ожидалось, а для нас важно иметь все оружие до того, как мы начнем", — рассказал президент.

Он добавил, что Украине уже приходилось останавливать наступление, потому что артиллерия прибыла слишком поздно. Главный двигатель, отметил Зеленский, — наши военные, и они ежедневно продвигаются вперед.

"Предпочитаю ли я, чтобы оно (контрнаступление, — ред.) длилось два месяца и чтобы погибли тысячи людей, или чтобы оно длилось четыре месяца и чтобы погибло меньше людей? Человеческая жизнь важнее всего", — резюмировал Зеленский.

Отметим, хотя кому-то контрнаступление ВСУ кажется "медленным", на самом деле украинские воины уверенно продвигаются вперед, хотя каждый метр земли дается невероятной ценой.

Как сообщал "Телеграф", на днях министр обороны Алексей Резников заявил, что освобождение нашими военными населенных пунктов в Запорожской и Донецкой областях в июне не является основным событием украинского контрнаступления. Главное — впереди и когда оно произойдет, все поймут о чем идет речь.