Имеем успех на нескольких участках фронта: в Генштабе рассказали о ходе контрнаступления (карта)

Важнейшей задачей для наших воинов является уничтожение сил врага — его войск, техники и командных пунктов

Украинские воины продолжают контрнаступление на Мелитопольском и Бердянском направлениях. Есть успехи на нескольких участках фронта, оккупанты несут большие потери.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

В частности, украинские войска наступают на направлениях Левадное – Приютное и Малая Токмачка – Очеретоватое. Имеют частичный успех, закрепляются на достигнутых рубежах. Враг несет значительные потери.

Малая Токмачка – Очеретоватое

На направлении Приволье – Железнянское наши воины также имели частичный успех, закрепляемые на достигнутых рубежах.

Приволье – Железнянское

На флангах города Бахмут наши войска продолжают давить на противника, выбивают его с ранее захваченных позиций. Имеют успех и закрепляются на новых рубежах. Оккупанты сопротивляются и несут большие потери. На этом направлении продолжаются тяжелые бои.

Бахмут

Заместитель министра обороны Анна Маляр в эфире телемарафона пояснила, что контрнаступление — это не только активное продвижение и освобождение территорий: оно включают выполнение многих задач.

Она подчеркнула, что важнейшей задачей для наших воинов является уничтожение сил врага — его войск, техники и командных пунктов.

"То есть, когда мы перехватываем инициативу — это не значит, что мы просто двигаемся вперед. Это значит, что мы подбили у врага столько сил, что он не может эту инициативу остановить уже", — отметила она, добавив, что контрнаступление с точки зрения эффективности идет по плану.

Как сообщал "Телеграф", советник главы ОП Михаил Подоляк рассказал, что у украинской армии сейчас наблюдается нехватка снарядов и ракет большого калибра.