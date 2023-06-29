Не все гладко: у Зеленского назвали главные сложности с контрнаступлением ВСУ

У Зеленского рассказали, чего не хватает ВСУ сейчас

Вооруженные силы Украины при контрнаступлении, которое продолжается сразу на нескольких направлениях, испытывают определенные проблемы.

Как рассказал советник главы ОП Михаил Подоляк в интервью газете Corriere della Sera, у украинской армии сейчас наблюдается нехватка снарядов и ракет большого калибра.

Кроме того, добавил он, есть нюансы, связанные с авиацией, так как она на данный момент ограничена. Это не позволяет наносить удары по путям снабжения россиян.

Также Подоляк обратил внимание и на тот факт, что россияне выстроили сразу три линии обороны.

"Траншеи, дзоты, артиллерия, ракеты, тысячи танков, закопанных и защищенных бетоном при поддержке авиации. Готово около 360 000 российских солдат.

Тем не менее мы следуем нашим планам наступления, интенсивность наших операций и их количество постепенно растут… Мы продолжаем, и мы освободим наши территории", — добавил он.

Ранее "Телеграф" писал о том, что в НАТО сделали тревожное заявление по поводу украинского контрнаступления. Там считают, что ВСУ не добились больших успехов.