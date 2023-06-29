"Больших успехов пока нет": в НАТО сделали тревожное заявление о контрнаступлении ВСУ

Военный контингент россии в Украине сейчас насчитывает до 400 тысяч людей

Украина еще не добилась значительных успехов в своем контрнаступлении и сталкивается с трудностями из-за обороны россиян. Основное преимущество оккупантов в их массовости.

Об этом заявил на частной встрече главнокомандующий Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе генерал США Кристофер Каволи, сообщает Financial Times.

"Россия все еще имеет преимущество массовости", – сказал он.

По украинским и западным оценкам военный контингент россии в Украине сейчас насчитывает до 400 тысяч людей. Это больше, чем на момент полномасштабного вторжения россии в Украину в феврале 2022-о года.

Сообщается, что военный штаб НАТО отказался комментировать частные оценки Каволи.

"НАТО внимательно наблюдает за конфликтом в Украине с самого начала … Следующий этап их борьбы может быть долгим и трудным, но мы будем продолжать делать все возможное, чтобы помочь Украине выиграть ее борьбу", — сказано в заявлении штаба Альянса.

Как сообщал "Телеграф", госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что контрнаступление украинских войск только началось, командование ВСУ еще не вводило в бой основные подразделения. К тому же, у ВСУ есть все для достижения успеха в боях против россии, а бунт "вагнеровцев" дает Украине дополнительные возможности.