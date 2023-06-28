Инициатива у ВСУ, продолжаем наступать: Залужный рассказал о ситуации на фронте

Оккупанты пытаются остановить ВСУ тотальным минированием территории

Украинские войска получили инициативу на поле боя и продолжают продвижение на ряде направлений.

Об этом сообщил в своем telegram-канале главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный после разговора с американским коллегой Марком Милли.

"Нам удалось перехватить стратегическую инициативу, Силы безопасности и обороны Украины продолжают ведение наступательных действий, имеем продвижение", — сказал он.

При этом Залужный подчеркнул, что российские войска в свою очередь продолжают оказывать мощное сопротивление, но при этом несут огромные потери. Поэтому оккупанты пытаются остановить продвижение ВСУ за счет сплошного минирования территорий.

Кроме того, главнокомандующий рассказал коллеге об актуальных потребностях украинских защитников в вооружении, боеприпасах и средствах разминирования, а также поблагодарил США за предоставленный накануне пакет военной помощи.

"Договорились и дальше оставаться на связи и координировать действия для деоккупации украинской территории", — добавил он.

Как сообщалось ранее, глава Минобороны Алексей Резников ранее заявил, что большая часть бригад, которые прошли обучение на Западе, а также современные танки и техника НАТО, еще не задействованы в наступательных действиях. Поэтому он призвал украинцев не акцентировать внимание на информации в сети о том, что украинское контрнаступление якобы движется слишком медленно.