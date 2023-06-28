Еще не начинали? Резников заинтриговал заявлением о контрнаступлении ВСУ

В Минобороны анонсировали громкие события на фронте

Активное освобождение нашими военными населенных пунктов в Запорожской и Донецкой областях в июне не является главным событием контрнаступления Вооруженных сил Украины.

Такое заявление в интервью Financial Times сделал министр обороны Алексей Резников.

По словам главы оборонного ведомства, когда случится главное событие, все сразу поймут, о чем была речь.

"Когда это произойдет, вы все это увидите… Все всё увидят", — отметил он.

При этом Резников попросил украинцев не акцентировать внимание на информации из сети о том, что ВСУ медленно продвигаются на фронте. Министр дал понять, что большая часть бригад, которые прошли обучение на Западе, а также современные танки и техника НАТО, еще не задействованы в контрнаступлении.

Ранее "Телеграф" писал о том, что с начала июня начали поступать официальные подтверждения успехов наших военных в ряде населенных пунктов. Также об успехах наших военных высказались в британской разведке. Там отметили, что ВСУ оттесняют противника сразу на нескольких направлениях фронта.