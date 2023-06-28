ВСУ перехватили инициативу под Бахмутом и продвигаются на двух направлениях: свежие карты боев

Контрнаступление ВСУ идет не быстро, но уверенно

Идет 490-й день полномасштабной войны с российскими оккупантами, ВСУ перехватили инициативу под Бахмутом, а также успешно наступают на Запорожском и Донецком направлениях. Россияне обеспокоены попытками Сил обороны продвинуться к югу от Херсона, так как разрушение ими Каховской ГЭС обеспечивает украинским силам свободу для маневра.

Об этом говорится в ежедневном отчете Института изучения войны (ISW).

Как сообщили в Генштабе ВСУ, россияне сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском и Марьинском направлениях — в течение суток произошло более 10 боевых столкновений.

Луганская и Харьковская области

27 июня обе стороны продолжили наземные атаки к северо-западу от Сватового и к югу от Кременной. Украинский Генштаб сообщил, что россияне вели неудачные наступления вблизи Стельмаховки.

Луганская область

Донецкая область

Замминистра обороны Украины Анна Маляр заявила, что украинские войска четвертые сутки ведут контрнаступательные действия и наступают на флангах Бахмута. Она добавила, что ситуация в Бахмуте сложная, поскольку российские войска создали в городе значительные укрепления и ВСУ будут продвигаться медленнее.

Спикер Восточной группировки войск Украины полковник Сергей Череватый заявил, что украинские силы имеют боевую инициативу в районе Бахмута. Спикер Генштаба Украины Андрей Ковалев заявил, что украинские войска продолжают наступательные действия в районах Орехово-Василовки, Ивановского, Курдюмовки и Северного.

Геолокационные кадры, опубликованные 27 июня, показывают, что россияне, вероятно, сократили украинские тактические успехи вблизи Берховки (6 км от Бахмута).

Бахмутское направление

27 июня российские войска продолжили наземные атаки на линии Авдеевка-Донецк. Генштаб Украины сообщил, что оккупанты без успеха атаковали вблизи Первомайского и Марьинки.

Донецкая область

Украинские силы продвинулись в районы, которые российские силы оккупировали с 2014 года. Министерство обороны Великобритании сообщило, что речь идет о территории восточнее Красногоровки. Это первый зарегистрированный случай возвращения Украиной территорий, оккупированных с 2014 года.

"Южная ось"

27 июня украинские войска продолжили контрнаступательные действия на границе Донецкой и Запорожской областей. Андрей Ковалев заявил, что ВСУ провели успешные контрнаступательные действия в направлении Новодаровка-Приютное (Великая Новоселка).

Запорожская область

Украинский Генштаб сообщил, что россияне вели безуспешные наступления в Ровнопольском направлении.

27 июня обе стороны продолжили наземные атаки на западе Запорожской области. Ковалев заявил, что украинские войска провели успешные контрнаступательные действия в направлении Новоданиловка-Роботино (Орехов).

Российские военные блогеры обеспокоены попытками украинцев продвинуться к югу от Херсона. Связанный с кремлем военкор утверждал, что украинские войска пытаются расширить свой плацдарм возле Антоновского моста на восточном (левом) берегу Херсонской области.

Херсонская и Николаевская области

Один из российских военкоров утверждал, что разрушение Каховской ГЭС обеспечивает украинским силам свободу передвижения, но российские силы пока отражают украинское наступление. В Генштабе Украины сообщили, что оккупанты наносили авиаудары в районе Олешек, что может свидетельствовать о том, что украинские войска проводят в этом районе какие-то операции.

Как сообщал "Телеграф", спикер Сил обороны юга Наталья Гуменюк анонсировала, что совсем скоро появятся серьезные результаты, которые всех порадуют. Она подчеркнула, что подрыв россиянами Каховской ГЭС не смог создать серьезные преграды для контрнаступления ВСУ.