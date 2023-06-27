Есть своя особенность: Маляр объяснила, почему ВСУ медленно продвигаются под Бахмутом

Успех ВСУ под Бахмутом требует времени и терпения

Украинские военные вот уже четвертый день продолжают наступательные действия на Бахмутском направлении и имеют там определенные успехи, однако есть причины, по которым продвижение там не может быть быстрее.

Как сообщила в своем telegram-канале заместитель главы Минобороны Анна Маляр, продвижение в этом районе "постепенное, но уверенное". Впрочем, она добавила, что в сам город украинские защитники не заходили.

При этом, по словам Маляр, наступательные действия в этом районе имеют свою особенность, которая замедляет продвижение. Дело в том, что в окрестностях Бахмута создана разветвленная система инженерных укреплений и опорных пунктов.

"Все это в свое время готовилось нашими военными и местными властями для обороны, собственно что и помогло так долго держать ее. Но сейчас эти укрепления и опорные пункты занял враг, поэтому, чтобы освободить эти земли, нужно несколько больше усилий и терпения", — отметила она.

Вместе с тем, чиновница отметила, что во время планирования своих операций ВСУ учитывали разногласия между российской армией и наемниками ЧВК "Вагнер".

Как сообщалось ранее, в ВСУ накануне анонсировали "результаты, которые всех обрадуют" и они должны поступить в скором времени.