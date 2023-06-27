В ВСУ пообещали скорые новости, "которые обрадуют всех"

Контрнаступление ВСУ продолжается и скоро украинцев порадуют новостями

Подрыв Каховской ГЭС не смог создать серьезные преграды для контрнаступления ВСУ. Украинские военные уверенно продолжают свою работу, а уже совсем скоро появятся серьезные результаты, которые всех порадуют.

Об этом сегодня, 27 июня, сообщила спикер Сил обороны юга Наталья Гуменюк в ходе брифинга.

"Силам обороны это не доставило тех хлопот, на которые рассчитывали оккупанты, но все же определенные изменения в боевой работе произошли. Но они вкладываются в тот глобальный план того самого страшного продвижения сил обороны, который так пугает оккупантов", — сказала она.

То есть, российские захватчики понимают, что даже такая сложная ситуация, которую они создали такой техногенной катастрофой, не сможет остановить Силы обороны.

"Мы продолжаем боевую работу, она результативна и идет по заранее согласованному плану. Очень скоро будут результаты, которые всех обрадуют, уверена", — добавила Гуменюк.

Спикер также подчеркнула, что сейчас крайне необходимо соблюдать режим информационной тишины.

"То, что касается в частности нашего направления, мы можем сейчас говорить, что мы ведем достаточно громкую контрбатарейную борьбу. Во всем остальном – пока режим информационной тишины. И это очень важно, очень важно для того, чтобы сохранить жизнь наших людей, сохранить жизнь наших подразделений и местных жителей, которые также вынуждены быть задействованы в этих всех ситуациях", — подытожила Гуменюк.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что украинские военные освободили село Ровнополь, которое находится на админгранице Донецкой и Запорожской областей. Это село находилось под оккупацией с марта 2022 года.