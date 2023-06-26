Мирных жителей не осталось, село уничтожено: в ВСУ рассказали об освобождении Ровнополя

Оккупанты окружили село обширными минными полями

Утром субботы, 26 июня, стало известно о том, что ВСУ освободили село Ровнополь, которое расположено почти на админгранице Донецкой и Запорожской областей. Впрочем, к настоящему моменту от населенного пункта почти ничего не осталось.

Об этом сообщил спикер Объединенного пресс-центра сил обороны Таврического направления Валерий Шершень в эфире единого марафона новостей.

"В Ровнополе не было ни одного гражданского, поскольку, по большому счету, населённый пункт разрушен почти до основания", — сказал он.

По его словам, проблемой также было то, что населенный пункт был окружен минными полями со всех сторон, а потому инженерным войскам пришлось пробивать коридор к нему, после чего и произошла деоккупация.

В настоящее время в селе проходят стабилизационные мероприятия.

Населенный пункт Ровнополь находится на Мариупольском направлении. Село было в оккупации россиянами с марта 2022 года.

Как сообщалось ранее, накануне Минобороны Украины сообщило об освобождении нескольких населенных пунктов в Запорожской области.