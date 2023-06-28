Война — день 490: оккупанты продолжают террор мирных городов, а ВСУ обещают хорошие новости с фронта

Оперативно о главном 28 июня

Украинские войска продолжают сдерживать российскую полномасштабную агрессию 490 дней и постепенно продолжают освобождать оккупированные территории. Наиболее заметно их продвижение на южном направлении, в то время как на востоке наступательные действия осложняет разветвленная система инженерных укреплений и опорных пунктов под контролем захватчиков. Тем не менее в ВСУ обещают, что вскоре украинцам расскажут о "серьезных результатах", которые всех порадуют. Оккупанты в свою очередь продолжают терроризировать мирных жителей и разрушать гражданские объекты.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 28 июня, но более оперативную информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 В результате российского обстрела Краматорска погибли 4 человека, а 42 получили ранения

С данными за 25 июня можно ознакомиться в трансляции: Война — день 487: в рф закончилась "гражданская война", а ВСУ наступают на востоке

О том, что происходило 26 июня, читайте в материале: Война — день 488: ВСУ с боями продвигаются в районе Бахмута

Как обстояли дела 27 июня, смотрите по ссылке: Война — день 489: ВСУ продолжают перемалывать и теснить оккупантов на юге и востоке