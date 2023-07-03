Каждые 70 минут: перед прорывом ВСУ устроили россиянам "прожарку", что уже удалось поразить
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ВСУ добавили "бавовны" россиянам
Украинская армия продолжает свое контрнаступление, которое уже дает свои плоды. Но оно будет продолжаться и дальше, а сейчас для этого создаются необходимые условия — ВСУ усиленно бомбят россиян.
Об этом сообщила замминистра обороны Анна Маляр в Telegram.
По её словам, сейчас украинские воины активно наносят ракетно-бомбовые удары по объектам высокой приоритетности. Только за последние 7 дней было уничтожено:
- 94 места скопления войск;
- 22 зенитно-ракетных комплекса;
- 19 складов боеприпасов;
- 7 командных пунктов.
В среднем, отметила Маляр, сейчас на фронте такие объекты россиян уничтожаются каждые 70 минут.
"Именно такая рутинная работа создает условия для прорыва обороны врага", — говорится в сообщении.
Напомним, ранее мы писали о том, что известный волонтер Виталий Дейнега рассказал, когда ждать результатов контрнаступления ВСУ.
Также мы сообщали о том, что президент Украины Владимир Зеленский объяснил "медленное" контрнаступление ВСУ.