Укр

Каждые 70 минут: перед прорывом ВСУ устроили россиянам "прожарку", что уже удалось поразить

Автор
Денис Подставной Денис Подставной
Дата публикации
Читати українською
Автор
Артиллерия ВСУ усиленно бомбит россиян Новость обновлена 03 июля 2023, 19:06
Артиллерия ВСУ усиленно бомбит россиян. Фото Генштаб ВСУ

ВСУ добавили "бавовны" россиянам

Украинская армия продолжает свое контрнаступление, которое уже дает свои плоды. Но оно будет продолжаться и дальше, а сейчас для этого создаются необходимые условия — ВСУ усиленно бомбят россиян.

Об этом сообщила замминистра обороны Анна Маляр в Telegram.

По её словам, сейчас украинские воины активно наносят ракетно-бомбовые удары по объектам высокой приоритетности. Только за последние 7 дней было уничтожено:

  • 94 места скопления войск;
  • 22 зенитно-ракетных комплекса;
  • 19 складов боеприпасов;
  • 7 командных пунктов.

В среднем, отметила Маляр, сейчас на фронте такие объекты россиян уничтожаются каждые 70 минут.

"Именно такая рутинная работа создает условия для прорыва обороны врага", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее мы писали о том, что известный волонтер Виталий Дейнега рассказал, когда ждать результатов контрнаступления ВСУ.

Также мы сообщали о том, что президент Украины Владимир Зеленский объяснил "медленное" контрнаступление ВСУ.

Теги:
#Украина #Война #Контрнаступление #ВСУ