Каждые 70 минут: перед прорывом ВСУ устроили россиянам "прожарку", что уже удалось поразить

ВСУ добавили "бавовны" россиянам

Украинская армия продолжает свое контрнаступление, которое уже дает свои плоды. Но оно будет продолжаться и дальше, а сейчас для этого создаются необходимые условия — ВСУ усиленно бомбят россиян.

Об этом сообщила замминистра обороны Анна Маляр в Telegram.

По её словам, сейчас украинские воины активно наносят ракетно-бомбовые удары по объектам высокой приоритетности. Только за последние 7 дней было уничтожено:

94 места скопления войск;

22 зенитно-ракетных комплекса;

19 складов боеприпасов;

7 командных пунктов.

В среднем, отметила Маляр, сейчас на фронте такие объекты россиян уничтожаются каждые 70 минут.

"Именно такая рутинная работа создает условия для прорыва обороны врага", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее мы писали о том, что известный волонтер Виталий Дейнега рассказал, когда ждать результатов контрнаступления ВСУ.

Также мы сообщали о том, что президент Украины Владимир Зеленский объяснил "медленное" контрнаступление ВСУ.