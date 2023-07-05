Будет более серьезная проблема: в НАТО предупредили россию о последствиях теракта на ЗАЭС

россия окончательно отвернет от себя весь мир после теракта на ЗАЭС

Вероятный теракт на Запорожской атомной электростанции будет иметь последствия на только для Украины, но и для всего мира.

С таким заявлением выступил руководитель Военного комитета НАТО Роб Бауэр, пишет LBC.

По его словам, террористический акт на ЗАЭС окажет огромное влияние, в первую очередь, на Европу.

Бауэр уверен, что при подрыве ЗАЭС последствия "выйдут за пределы типичной проблемы безопасности".

Он подчеркнул, что действия россиян могут стать экологической катастрофой и медицинской проблемой на многие годы.

"Если это все же случится, тогда это будет гораздо более серьезная проблема, чем просто военная проблема или что-то только для НАТО. Это то будет проблемой, в которую будет вовлечен весь мир, это будет иметь огромное влияние на Европу", – отметил Бауэр.

В то же время он выразил надежду, что россия таки не пойдет на такой шаг, ведь в таком случае она окончательно лишится даже той малой поддержки, которую еще имеет в мире.

Ранее "Телеграф" писал о том, что будет в случае аварии на Запорожской АЭС и действительно ли людям надо так переживать.