В сети много разговоров о теракте на ЗАЭС 5 июля: из-за чего возникла паника и что говорят власти

Истерика началась после заявления российского чиновника

Российские оккупанты могут устроить взрыв на Запорожской атомной электростанции в самое ближайшее время.

Так российские пропагандистские telegram-каналы и "военкоры" начали распространять заявление советника гендиректора концерна "Росэнергоатом" рената карчаа о том, что ВСУ якобы планируют нанести удар по ЗАЭС в ночь на 5 июля.

Они сообщают, что удар якобы будет нанесено с применением высокоточного оружия или дронов-камикадзе.

При этом некоторые пропагандисты пошли дальше и начали заявлять, что одновременно с этим на один из аэродромов в южной части Украины будет сброшена бомба с радиоактивными отходами.

Согласно логике российских пропагандистов Украина подвергнет значительную часть своей территории радиационному заражению, чтобы провести операцию по возвращению ЗАЭС под свой контроль. О том, что после этого именно Украине придется как-то ликвидировать последствия катастрофы, российские пропагандисты упоминать не стали, чтобы не рушить красивую картинку для своей аудитории.

Стоит отметить, что накануне в ВСУ сообщили, что на внешней кровле третьего и четвертого энергоблоков были замечены посторонние предметы, напоминающие взрывчатку. Ее количества там недостаточно, чтобы устроить масштабную аварию, но хватит, чтобы стать пищей для пропагандистских материалов.

Кроме того, теме ЗАЭС уделил внимание президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении.

Как сообщалось ранее, ученый Владимир Борисенко рассказал, что будет в случае аварии на Запорожской АЭС и действительно ли людям надо так переживать.