"За ними следит весь мир": Подоляк оценил шансы подрыва оккупантами ЗАЭС

россии ничто не поможет выиграть войну, даже взрыв ЗАЭС

После того, как оккупанты завершили подготовку к теракту на ЗАЭС, угрозу подрыва в Офисе президента оценивают как 50 на 50. Власти считают, что россияне понимают все риски, которые может повлечь за собой взрыв на Запорожской АЭС, в том числе и юридические для "Росатома".

Такое мнение в эфире телеканала "Мы-Украина" выразил советник руководителя ОП Михаил Подоляк. Он подчеркнул, что за оккупантами на ЗАЭС пристально следит весь мир.

Подоляк отреагировал также и на то, что в российских пабликах массово распространяют заявления о том, что это якобы Украины готовит массированный обстрел ЗАЭС.

"Эта информация не соответствует действительности. Действительности соответствует исключительно контроль россии над территорией (ЗАЭС — ред.), минирование россией машинных залов или охладителей", — отметил советник главы ОП.

Также он добавил, что россия использует террористические методы ведения войны потому, что не может противодействовать контрнаступлению ВСУ на поле боя. Поэтому оккупанты хотят предотвратить проигрыш в этой войне, минируя различные объекты. В последствии они могут подорвать их, так как у них не окажется других инструментов, чтобы сдержать ситуацию.

"Сдержит ли это ситуацию касательно проигрыша российской федерации в войне? Нет. Потому, что это объективный исторический процесс", — подытожил Михаил Подоляк.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что ЗАЭС потеряла питание из основной внешней линии электропередачи. В "Энергоатоме" прокомментировали ситуацию и рассказали, что сейчас происходит на станции.