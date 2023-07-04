Новая проблема на ЗАЭС: Энергоатом выступил с заявлением

Станцию переключили на запасную линию электропередачи

В Украине подтвердили, что Запорожская АЄС потеряла питание из основной внешней линии электропередачи. Однако там не уточнили, почему так произошло.

Об этом сообщает пресс-служба "Энергоатома".

Напомним, что утром 4 июля в рф заявили об обесточивании ЗАЭС. Якобы это произошло из-за того, что Украина "прекратила подачу электроснабжения по 750-ой Днепровской линии, которая снабжает Запорожскую АЭС". Однако в нашей стране до этого времени информацию не подтверждали.

Теперь же появилась официальные данные из которых следует, что станция сейчас переключена на единственную доступную резервную линию 330 кВ.

"Она была отремонтирована и снова подключена к станции только 1 июля, а повреждена еще четыре месяца назад", — говорят энергетики.

Напомним, ранее мы писали о том, что следующей после Каховской ГЭС российские оккупанты могут взорвать ЗАЭС. Уже сейчас некоторые захватчики покидают атомную станцию, а в Украине усиленно готовятся к наихудшему сценарию — теракту с выбросом радиации. Для этого, например, в Запорожской области провели масштабные "ядерные" учения.