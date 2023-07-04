В россии заявили, что Украина "обесточила ЗАЭС": что на самом деле происходит

Оккупанты снова говорят о ЗАЄС

На фоне заявлений о том, что россия может готовить теракт на ЗАЭС, оттуда приходят все новые тревожные новости.

Об этом сообщает "Телеграф".

Так, российские оккупанты из "Росэнергоатома" заявили, что в ночь на 4 июля Украина якобы отключила линию электропередач, которая обеспечивала электричеством Запорожскую АЭС.

"Украина отключила от электропитания Запорожскую АЭС. В частности, Украина прекратила подачу электроснабжения по 750-ой Днепровской линии, которая снабжает Запорожскую АЭС", — передают российские пропагандисты слова гендиректора концерна "Росэнергоатом" Рената Карчаа.

При этом, стоит отметить, что в украинском "Энергоатоме" ничего подобного не сообщали. Более того, в "Укрэнерго" только вчера, 3 июля, отчитались об улучшении надежности электропитания ЗАЭС путем восстановления резервных линий электропередачи.

"Теперь, даже если враг снова повредит основную магистральную линию энергопитания 750 кВ, ЗАЭС будет получать электроэнергию для охлаждения реакторов и других потребностей по объединенной энергосистеме по резервной схеме", — говорят в компании.

Напомним, ранее мы писали о том, что следующей после Каховской ГЭС российские оккупанты могут взорвать ЗАЭС. Уже сейчас некоторые захватчики покидают атомную станцию, а в Украине усиленно готовятся к наихудшему сценарию — теракту с выбросом радиации. Для этого, например, в Запорожской области провели масштабные "ядерные" учения.